MORO, l’agente: “Il Sassuolo ha preso uno dei giovani attaccanti più forti”

Giuseppe Riso, agente di Luca Moro, si è espresso in questi termini sulla definizione del passaggo dell’attaccante dal Padova al Sassuolo, ai microfoni di gianlucadimarzio.com: “Il club neroverde ha preso uno degli attaccanti italiani giovani più forti. È stata complicata perché il Padova non mollava niente, ma il Sassuolo ha fatto di tutto per prenderlo. Finalmente si è tornati a puntare sui giovani italiani, certe volte il decreto crescita penalizza un pò, ma ci credono sempre ed è importante anche per la Nazionale”.

