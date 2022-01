CATANIA-CATANZARO: sondaggio chiuso, Russotto migliore rossazzurro. Ecco il podio

L’esterno offensivo Andrea Russotto è il giocatore del Catania che ha più impressionato i tifosi nella sconfitta interna riportata in occasione del match contro il Catanzaro. E’ quanto indica l’esito del consueto sondaggio proposto dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com, in base al maggior numero di voti ricevuti. Russotto rappresenta quindi il migliore rossazzurro in campo allo “Angelo Massimino”. Completano il podio, rispettivamente al secondo e terzo posto, il jolly catanese Kevin Biondi ed il centrocampista Jean Freddi Greco, fresco di accordo raggiunto per il passaggio al Vicenza, ma a partire dalla prossima stagione.

