PELLEGRINO: tra cessioni inevitabili e contratti da rimodulare, confronto con giocatori e curatori

La notizia dell’estensione dell’esercizio provvisorio fino al 28 febbraio, mese entro il quale verrà chiusa l’asta (bando in elaborazione a gennaio) per la procedura competitiva avente come oggetto la rilevazione del titolo sportivo del Catania, determina l’inizio di un lavoro molto importante che dovrà sostenere Maurizio Pellegrino. Un confronto c’è già stato con il tecnico Francesco Baldini. Il Direttore dell’Area Sportiva è chiamato ad operare in totale sinergia con quelle che saranno le esigenze dei curatori fallimentari. La gestione del Catania dovrà avvenire in assoluta trasparenza secondo gli standard economici previsti dal Tribunale. Risparmiando in primis sui costi. Per il raggiungimento di tale scopo vedremo quante cessioni saranno inevitabili. Probabilmente anche meno del previsto, considerando che esiste la possibilità di una rimodulazione dei contratti in essere. Questo non vieterà l’effettuazione di operazioni di mercato in entrata, tutto è possibile purchè non vengano generate nuove passività. Pellegrino, pertanto, dovrà interfacciarsi con i curatori ma anche con i calciatori stessi. Lo farà in settimana comunicandogli lo scenario attuale, sincerandosi su coloro i quali continueranno a far parte della squadra di Baldini e chi lascerà la sponda rossazzurra della Sicilia, per scelte personali o societarie.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***