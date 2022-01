EX ROSSAZZURRI: Llama, avventura in Ecuador

Nuova avventura per Cristian Llama. Il 35enne centrocampista argentino vola in Ecuador, dove giocherà in massima serie con il Mushuc Runa.

Contratto firmato per l’ex rossazzurro, che in Italia ha indossato anche la maglia della Fiorentina e con il Catania ha totalizzato più di 100 presenze tra Serie A e C. Llama ha lasciato il Gimnasia y Esgrima de Mendoza due anni dopo il suo approdo al club bianconero ed è pronto a rimettersi in gioco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da llamita 🇦🇷🔴🟠🟡🟢🔵🟣 (@cristianllama)

