PERINETTI: “Da Lucca a Moro, tanti giovani di qualità in giro”

L’esperto dirigente Giorgio Perinetti ha parlato di alcuni giovani promettenti che si stanno mettendo particolarmente in evidenza tra i professionisti, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Il boom di stranieri ha tolto spazio ai nostri, ed è un peccato. Mi fa piacere che si stiano mettendo in luce in Serie B dei giovani di qualità come Gatti del Frosinone e Lucca del Pisa. Come in Serie C sta brillando Moro del Catania. A Vicenza vedo che sta trovando spazio il diciottenne Mancini. Sinora non ha strappato grandi titoli, ma ha tutto per diventare un bomber di prima fascia. Insomma, in giro c’è tanta qualità. Anche in terza serie”.

