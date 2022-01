SERIE C – Chiorra (Taranto) ripensa al 3-2 sul Catania: “Gara importante per la città”

Niccolò Chiorra, portiere del Taranto, nel corso di ‘Dentro la rete’ di Cosmopolismedia torna sulla gara vinta contro il Catania il 21 novembre scorso allo “Iacovone”, in particolare su una delle parate decisive ai fini del risultato. Ecco quanto evidenziato da blunote.it: “È stata davvero importante. Ed è ancora più bello sentire lo stadio gioire con un boato simile a quello per un gol. Sapevamo quanto fosse importante quella gara per la città, ci tenevamo”. Fu una partita poco fortunata per il Catania che subì il terzo gol in pieno recupero ed avrebbe potuto incrementare il proprio bottino di reti cambiando completamente la storia del match se Chiorra, appunto, non fosse stato provvidenziale a difesa dei pali.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***