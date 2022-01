MERCATO: da Biondi a Sipos, tutti i giocatori in prestito verso la permanenza?

Kevin Biondi, Jean Freddi Greco, Luca Moro e Leon Sipos. Il Catania ha attualmente quattro calciatori in prestito e, tra questi, nessuno dovrebbe lasciare la Sicilia in questa sessione di calciomercato. Detto a più riprese di Moro che, in accordo con il Padova, proseguirà l’avventura ai piedi dell’Etna, anche il catanese Biondi ha manifestato l’intenzione di continuare a vestire i colori rossazzurri, in sinergia con il Pordenone, società che detiene inoltre il cartellino di Greco, altro ragazzo disposto a concludere la stagione a Catania. Per quanto concerne Sipos, l’attaccante croato è richiesto sia in C che in B. Contatti sono stati avviati con lo Spartaks Jurmala proprietario del cartellino, il ragazzo attraverso una recente intervista ha espresso il proprio gradimento verso l’ipotesi di rimanere in Sicilia. Valutazioni in corso.

