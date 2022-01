SERIE C: i movimenti di mercato delle ultime ore nel girone C

Come si muovono sul mercato le società di Serie C, quando mancano pochi giorni alla chiusura ufficiale della finestra invernale.

Il difensore classe 1998 Nicola Turi firma con il Taranto fino a giugno. Primo contratto da professionista per il difensore classe 2002 Davide Manarelli con la maglia della Paganese, accordo in scadenza a fine stagione. Colpo messo a segno dal Bari, che preleva dal Frosinone a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Raffaele Maiello. Il Catania cede in prestito al Città di Sant’Agata Giulio Frisenna e, con la stessa formula, il centrocampista Carmelo Limonelli e l’esterno d’attacco Federico Aquino al Giarre.

Saluta il Monterosi l’estremo difensore Giuseppe Marcianò che rientra al Frosinone dal prestito. Saluta Pescara per dire sì al Messina il centrocampista messinese ed ex Catania Giuseppe Rizzo, inoltre è sempre più vicino al passaggio in giallorosso il centrocampista classe 2001 Riccardo Burgio, di proprietà dell’Atalanta e reduce dall’esperienza in prestito al Piacenza.

La Turris interrompe il prestito del centrocampista Stefano Palmucci con il Parma e cede, a titolo temporaneo, il mediano classe 2003 Angelo Pio Capuozzo all’Acerrana. Secondo quanto riporta tuttoc.com, nuovo tentativo dell’Avellino per il centrocampista della Turris Daniele Franco dopo che la prima offerta era stata rifiutata. In arrivo al club irpino il 21enne difensore della Fiorentina Lorenzo Chiti (fonte sportchannel214.it).

