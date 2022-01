VERSO CATANIA-CATANZARO: Vivarini torna al “Massimino” dopo il pareggio con polemiche del 2019

Vincenzo Vivarini, attuale allenatore del Catanzaro, si appresta ad affrontare il Catania per la seconda volta in carriera. L’unico precedente risale 27 ottobre 2019. Allora il Catania sfidava la corazzata Bari sotto la seconda gestione di Cristiano Lucarelli.

Squadre a specchio con il 3-5-2, gara sostanzialmente equilibrata ma con qualche rammarico per il Catania. Basti pensare ad una clamorosa occasione sprecata da Mazzarani a porta vuota nel primo tempo, calciando sulla rete esterna, ma anche ad un netto fallo di mano in area di Awua non sanzionato con il rigore scatenando le vibranti proteste etnee. Lo stesso Lucarelli a fine gara parlò di “rigore abbastanza solare” non concesso al Catania. Vivarini torna al “Massimino”, dunque. Il tecnico di Atri, peraltro, in più di un’occasione è stato accostato alla panchina del Catania in questi lunghi anni di militanza etnea in terza serie ma il matrimonio non si è mai concretizzato.

