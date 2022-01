SERIE C: i movimenti di mercato delle ultime ore nel girone C

Come si muovono sul mercato le società di Serie C, nel mese in cui si è aperta ufficialmente la finestra invernale.

Il Monopoli cede in prestito Manuel Nocciolini al Grosseto, mentre l’Avellino trova l’accordo con il centrocampista Giuseppe Carriero per l’adeguamento del contratto stipulato in precedenza. In uscita dall’Avellino la punta Vincenzo Plescia: come riportato da tuttoavellino.it, a Vibonese, Potenza e Lecco si sarebbe aggiunto anche il Mantova per lui. Rinnova con la Virtus Entella l’attaccante Joseph Ekuban fino a giugno 2024 e si trasferisce a titolo temporaneo al Monterosi, che sta per chiudere per il prestito del centrocampista classe 1999 del Benevento Abdallah Basit (fonte tuttoc.com). La Juve Stabia formalizza l’ingaggio dell’ex Catania Tommaso Ceccarelli, del difensore classe 2000 Ugo Passos Dell’Orfanello dal Lavello ed è sempre più vicino a Ciro Panico del Cosenza.

Tris di ufficializzazioni per il Catanzaro: arrivano dal Padova Tommaso Biasci (prestito con diritto di riscatto con opzione da esercitare a giugno), dal Catania Luis Maldonado (definitivo) e dal Frosinone Pietro Iemmello (titolo temporaneo). Lascia Bari l’esterno classe ’87 Daniel Semenzato, diretto alla Viterbese (definitivo). Il Foggia si assicura il diritto alle prestazioni sportive del terzino Alberto Rizzo, prelevato a titolo definitivo dalla Juve Stabia.

I satanelli, inoltre, tesserano il centrocampista classe 2003 Gabriele Mininno, che arriva dalla Pianese e valutano il profilo di Nicolas Izzillo, di proprietà del Pisa ma attualmente in forza al Trento. La Fidelis Andria continua a trattare Davis Curiale e ci prova per un altro ex rossazzurro, Andrea Mazzarani. Campobasso in cerca di rinforzi in avanti, piace Matteo Chinellato del Trento (fonte tuttoc.com) mentre si avvicina Olger Merkaj. Secondo la medesima fonte, i molisani seguono il difensore Toni Markic con la concorrenza, in particolare, della Vibonese mentre il Messina ci prova per l’attaccante della Pergolettese Riccardo Moreo e valuta il futuro Amara Konate, finito nel mirino dell’Ancona-Matelica.

