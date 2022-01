SERIE C: spettatori, Catania-Palermo seconda gara stagionale più seguita finora

La Serie C presenta il fascino di numerose piazze blasonate, trascinate da un pubblico che non ha niente a che vedere con la categoria. Malgrado non sia ancora tornata la normalità sugli spalti, causa Covid, la C ha fatto comunque registrare numeri importanti. Da sottolineare, in particolare, il dato di Catania-Palermo. Un derby da sempre molto sentito, giocato il 12 dicembre scorso davanti a poco meno di 10mila spettatori nonostante la forte crisi societaria rossazzurra. Spettacolo di tifo al “Massimino” (purtroppo privo di ultras rosanero a seguito delle restrizioni organizzative) prima che si concretizzasse il fallimento del Calcio Catania.

Ancora oggi la gara giocata alle pendici dell’Etna rappresenta la seconda stagionale più seguita dell’intero campionato di Serie C. Seconda solamente ad un altro derby, Bari-Foggia, disputato in questo caso davanti a circa 20mila unità. Nella speciale Top 10 di riferimento troviamo il derby emiliano Modena-Reggina con quasi 8mila tifosi al seguito. In nona posizione spicca un ulteriore match del Catania, quello che i rossazzurri hanno perso immeritatamente a Taranto lo scorso 21 novembre.

LA TOP 10 DELLE PARTITE PIU’ SEGUITE IN SERIE C

Bari-Foggia, 20.431 Catania-Palermo, 9.239 Modena-Reggiana, 7.781 Palermo-Avellino, 7.689 Reggiana-Cesena, 7.638 Fidelis Andria-Bari, 5.418 Cesena-Ancona, 5.325 Avellino-Bari, 4.900 Foggia-Taranto, 4.750 Taranto-Catania, 4.715

