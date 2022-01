MORO: gol stagionali, riparte la caccia ai grandi bomber Spinesi e Romano

18 gol finora in rossazzurro. Nella storia del Catania, dalla nascita della Società Sportiva Catania ai giorni nostri, e tenendo conto delle reti siglate esclusivamente nelle singole annate ed in gare di campionato, Luca Moro ha eguagliato il numero di reti di Eddy Baggio, Koenig, Calaiò e Cadei. Si avvicina a Gionatha Spinesi, grande protagonista dello storico ritorno dei rossazzurri in A nel 2006 con 23 marcature, ed Ercole Bodini che contribuì in maniera decisiva alla promozione in B risalente al 1934 rifilando 21 gol agli avversari. Ma il bomber più prolifico di tutti i tempi è Marco Romano, capace di realizzare ben 26 reti in 17 partite nel lontano torneo di Serie C 1942/43. Attendendo la ripresa del campionato, Moro scalda i motori per vivere un’altra seconda parte di stagione da protagonista. Inseguendo il record assoluto di gol stagionali con la maglia del Catania.

