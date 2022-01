SONDAGGIO CHIUSO: rilancio Catania, i tifosi non credono nell’imprenditoria locale

Nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando per l’avviamento della procedura competitiva. C’è in palio il titolo sportivo del Catania e riteniamo che non mancheranno soggetti potenzialmente interessati. Prime possibilità formulate in questi giorni, compreso un nuovo intervento ad opera dell’imprenditoria locale. A proposito di tale soluzione, abbiamo aperto un sondaggio per capire quale fosse la posizione dei tifosi rossazzurri.

Pista praticabile e sicura affinchè la piazza riparta con un progetto ambizioso e lungimirante? Oppure non si ripone molta fiducia negli imprenditori locali? Ebbene l’esito del sondaggio non lascia dubbi. Solamente il 9% si è espresso in favore di questa soluzione. Dopo la fine dell’era Pulvirenti nel peggiore dei modi e l’avventura di Sigi culminata con il fallimento del Calcio Catania, il popolo rossazzurro ritiene più facile ipotizzare l’intervento deciso di un gruppo imprenditoriale forte sul piano nazionale o internazionale. E’ il parere del 68% dei votanti. A questi si aggiunge un 23% che, categoricamente, non crede proprio nell’imprenditoria locale per un rilancio dell’Elefante.

