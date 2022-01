STAMPA VENETA: “Padova, un giovane del 2004 verso Catania”

Secondo informazioni raccolte dalla redazione di padovasport.tv, Catania e Padova potrebbero finalizzare un’altra operazione nel mercato di gennaio. Si era parlato del difensore Cabianca, ma è probabile che a scendere in Sicilia possa essere un mediano. “Servono almeno due elementi giovani, uno dei quali potrebbe arrivare proprio dai biancoscudati – si legge – per esempio Mattia Maniero, classe 2004, da far crescere eventualmente come Moro”.

