SERIE C – Montervino (D.S. Taranto): “Assurdo avere fatto iniziare il campionato al Catania”

L’ex centrocampista Francesco Montervino, attuale Direttore Sportivo del Taranto, sui casi Salernitana e Catania a ‘Stadio Aperto’ su TMW Radio: “Tipica gestione italiana. Assurdo fare iniziare il campionato a due società che dopo 6 mesi parlano di qualcosa di completamente diverso. La Salernitana adesso ha trovato un Presidente top player degli imprenditori che hanno preso una società ultima in classifica e tutto ciò che tocca diventa oro, vedi subito la prima vittoria fuori casa. Invece a Catania ti ritrovi con un fallimento pilotato, un club che non si sa se arriverà a fine anno e non ho ancora capito cosa succederà. Mi auguro che non si ripetano più questi tipi di errori. Se una società deve fare un certo tipo di percorso, meglio purtroppo ahimè togliere subito il dente e non portare la stagione ad un’incognita finale”.

