VERSO BARI-CATANIA (Video): l’ultimo risultato positivo degli etnei al “San Nicola”, primo gol in B per Rossetti

3 marzo 2015. E’ la data dell’ultimo risultato positivo conseguito dal Catania a Bari. Entrambe le squadre militavano in Serie B. Pari importante, anche se dal sapore di beffa perchè il Catania, avanti di un gol a pochi minuti dal 90′, si fece raggiungere in extremis dai padroni di casa. La squadra di Marcolin passò in vantaggio al 78′ con Rossetti su splendido assist di Rosina a coronamento di una partita ordinata, giudiziosa, fondata sul sacrificio, ma venne ripresa nel finale dai pugliesi grazie alla rete messa a segno da De Luca che approfittò dell’errore di Sciaudone. Risultato di parità sostanzialmente giusto, Rosina e Castro in particolare evidenza tra le fila etnee, oltre all’autore del gol, Mattia Rossetti, classe ’96 alla prima marcatura in Serie B. Il Bari provò a fare la partita per larghi tratti, ma si rese davvero pericoloso solamente in un paio di circostanze. Fischiatissimo l’ex di turno Gillet.

“Ringrazio Rosina per lo splendido assist, peccato non aver vinto. Ma è stata un’emozione indescrivibile”, le parole di Rosseti al termine del match disputato davanti a 25mila spettatori. Questo, invece, il pensiero dell’allora tecnico rossazzurro Dario Marcolin sulla prestazione di Rossetti: “Ha una grande gamba, questo gol se l’è meritato: è stato freddo come un veterano”.

