MERCATO: Baldini continua a suggerire profili interessanti a Pellegrino

Prosegue il lavoro sul mercato in sinergia con il Direttore Maurizio Pellegrino, compatibilmente con le direttive tecniche della Curatela fallimentare nell’ottica di risparmiare sui costi di gestione. Il nome uscito nelle ultime ore, quello di Pier Luigi Simonetti e per il quale il Catania sta per definire l’operazione, dimostra come la figura di mister Francesco Baldini si confermi determinante nell’ottica di suggerire a Pellegrino profili low cost. Simonetti, infatti, è un ragazzo che fece particolarmente bene nella Roma Under 17 proprio con Baldini al timone.

Già in estate l’allenatore di Massa è riuscito a convincere i vari Giuseppe Stancampiano, Luca Ercolani, Riccardo Cataldi, Jean Freddi Greco e Simone Russini a sposare il progetto Catania. Da qui alla chiusura della finestra invernale del calciomercato è possibile che approdino in rossazzurro altri ragazzi ritenuti da Baldini pronti per vestire la maglia rossazzurra nel momento più delicato della storia del Catania.

