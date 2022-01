VERSO CATANIA-CATANZARO: Maldonado a disposizione, giallorossi senza gli squalificati Cianci e Carlini

Assenze importanti in casa Catanzaro in vista della trasferta etnea. Per la gara del “Massimino” infatti le aquile calabresi dovranno fare a meno di Massimiliano Carlini e Pietro Cianci, entrambi squalificati per somma di ammonizioni (5° cartellino giallo). A disposizione, invece, il fresco ex Luis Maldonado che ha saltato il confronto con il Palermo dovendo scontare il turno di squalifica. Sempre out invece gli infortunati di lungo corso Rolando e Alberto Tentardini, sottopostisi ad intervento chirurgico circa un mese fa.

