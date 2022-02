MORO: “Assist e gol, che gioia! Voglio provare a battere il record di reti. Qualcuno ha dubitato di me…”

Ritorno al gol per l’attaccante Luca Moro, che sale a quota 21 centri in campionato. Queste le parole di Moro evidenziate da TuttoCalcioCatania.com:

“Mi piace rispondere sul campo più che a parole. La scorsa partita in molti hanno dubitato di me, io posso assicurare che anche se ho firmato con un’altra squadra, mi impegnerò al massimo fino a fine anno. Sono il primo a volere molto da me stesso, quindi i tifosi possono stare tranquilli. Non è facile giocare ogni tre giorni però essendo giovani dobbiamo adattarci, è anche un’opportunità per noi perchè si può fare molta esperienza. L’assist? Mi ha dato fiducia, poi il colpo di testa mi ha riempito di gioia. Anche l’assist è stato piacevole perchè è arrivato in un momento delicato della partita”.

“Siamo stati belli perchè abbiamo dimostrato di uscire dal basso con coraggio, penso che quando prendi fiducia e ti vengono le giocate è bello sia per il tifoso che ti viene a vedere ma anche per la squadra che è stimolata ad andare sempre più avanti. Il mio gol? E’ stato un bel gol. Non ho segnato spesso di testa, sono riuscito a sbloccarmi anche da questo punto di vista. Inoltre è servito alla squadra per mantenere il controllo della gara. La Testa di Moro? A volte i tifosi mi hanno mandato le grafiche con la mia faccia nella Testa di Moro, mi fa piacere (ride, ndr): io voglio innanzittuto battere il record di reti di Spinesi, sarebbe un bel traguardo ma c’è anche quello di gol in Serie C che vorrei provare a stabilire“.

