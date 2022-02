CATANIA: biglietti, situazione incassi. Circa 60mila euro in più nel post fallimento

Abbiamo dato un’occhiata alle sole entrate (che poi rappresentano le principali fonti di guadagno) derivanti dalla messa in vendita dei biglietti per le partite disputate dal Catania in casa. Ebbene la società dell’Elefante ha incamerato finora 263.180,40 euro (di cui solo 95.286 euro nel derby Catania-Palermo). A questa cifra, naturalmente, vanno aggiunti il migliaio di abbonamenti sottoscritti ed i proventi che derivano in piccola percentuale dalle gare giocate in trasferta. Se consideriamo il periodo successivo al fallimento, con la gestione societaria affidata alla curatela fallimentare gli introiti da biglietto (tagliandi acquistabili a costi decisamente contenuti) sono stati pari a circa 60mila euro, per la precisione 56.606, in occasione delle gare giocate con Monopoli, Catanzaro, Picerno e Virtus Francavilla. Numeri bassini, ma meglio di niente in un periodo storico particolare.

Questa la Top 5 degli incontri che hanno fatto registrare finora l’incasso maggiore:

1.Catania-Palermo 95.286 euro

2.Catania-Foggia 31.676

3.Catania-Avellino, 28.683

4.Catania-Virtus Francavilla, 17.977

5.Catania-Catanzaro, 15.160

