STATISTICHE: clean sheet da più di una gara, non accadeva dal 2020. Sala può eguagliare il tris di Arezzo

Per la prima volta in questa stagione il Catania conserva la porta inviolata da più di una partita, a seguito del 2-0 inflitto alla Juve Stabia e dell’1-0 maturato contro la Virtus Francavilla. Non accadeva da ottobre 2020: allora furono tre le gare di fila senza subire gol. Sedeva Peppe Raffaele sulla panchina rossazzurra, con il Catania che vinse per 1-0 a Monopoli, con la Juve Stabia al “Massimino” ed a Francavilla Fontana andando a segno Silvestri, Tonucci e Sarao. Martedì sera al cospetto della Paganese potrebbe essere eguagliata la serie di tre clean sheet stagionali consecutivi. Può fare altrettanto l’estremo difensore Andrea Sala, che non subisce reti per tre gare di fila dai tempi di Arezzo: a marzo 2021 affrontando Fermana, Fano e Imolese nel girone B di Serie C.

