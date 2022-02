CATANIA-PAGANESE: come cambia la storia del match. Campani vittoriosi dopo 92 anni

Martedì sera per la nona volta il Catania ha ospitato la Paganese ai piedi dell’Etna. Il bilancio aggiornato dei precedenti casalinghi sorride ancora al Catania, vittorioso in quattro occasioni. Tre i pareggi, due le vittorie dei campani che non vincevano in Sicilia addirittura dagli anni Trenta. Il 9 febbraio 1930 finì con lo stesso risultato di martedì sera, 0-1, rete di Borla al 39′ contro la Società Sportiva Catania del Presidente Santi Quasimodo. Successivamente le due squadre si sono affrontate in Serie C a fine anni Settanta e dal 2015 in poi. Doppio pareggio nel 1977 e 1978, poi solo affermazioni a tinte rossazzurre nelle annate più recenti.

La differenza reti resta nettamente a favore del Catania, 15 gol contro i 6 della Paganese (+9). Tra i successi rossazzurri più vicini in ordine temporale spicca il “tennistico” 6-0 della stagione 2017-18 con doppietta di Barisic e reti di Biagianti, Mazzarani, Curiale e Bogdan ed il 2-1 in rimonta risalente al 17 febbraio 2019 con Marco Biagianti e Francesco Lodi che risposero al gol “a freddo” di Capece siglato direttamente su calcio di punizione. La scorsa stagione, nella gara d’esordio in campionato per il Catania di Raffaele, il risultato finale fu invece 1-1 con il rigore trasformato da Guadagni nel primo tempo ed il pareggio in extremis di Claiton.

