PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Bisogna ancora sudare per la salvezza. Il Catania soffre con formazioni molto prudenti”

I Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, analizza così il ko casalingo con la Paganese:

“Brutta serata. Capita quando giochi sempre a 1000 e anche quando non imbecchi la serata giusta per far rifiatare qualche elemento. Capita la sconfitta quando l’avversario sfrutta uno dei pochi errori difensivi e poi si chiude a riccio. Capita anche quando il mister commette lo stesso errore di mettersi col 424 e a centrocampo non si fraseggio più. Snocciolare ogni singolo errore di ieri sera non porta a nulla, oltre che ad una mera analisi. Ci sono stati titolari appannati e bloccati con doppia marcatura, subentranti che non hanno inciso per nulla, tattiche in campo che sono sia sterili che ripetitive. Capita, certo non doveva capitare contro una rivale per la salvezza, ma ormai è andata”.

“Bisogna fare tesoro della situazione attuale, come diamo lodi così e anche giusto puntualizzare quando le cose non sono andate per il meglio. È ormai noto che il Catania va in sofferenza quando incontra formazioni che giocano molto prudenti e chiudono le vie centrali e bloccano gli esterni, e va ancora peggio quando per riprendere il risultato si mostra un 424 che lascia il vuoto al centro e gli interpreti non sfruttano al massimo gli esterni (Albertini solo e senza aiuto sull’out destro per tutto il secondo tempo, per esempio). È andata, testa gambe e cuore a sabato, c’è da giocare una partita a viso aperto contro l’avellino, l’ennesima partita importante ai fini della classifica. La salvezza non è compromessa né lontana, ma bisogna sudare ancora per ottenerla”.

