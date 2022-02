MUROLO (Paganese): “Primo successo esterno su un campo difficile, dimostrando di avere gli attributi”

La gioia del difensore della Paganese Michele Murolo dopo il successo di Catania: “Vittoria sofferta su un campo difficile. Sapevamo di affrontare un Catania forte, i risultati parlano chiaro ma bisogna fare i complimenti alla Paganese che ha lottato su ogni pallone, arrivavamo primi sulle seconde palle disputando soprattutto un buon primo tempo. Fenomeni in questa categoria non ce ne sono, la faccio da 17 anni ed ho capito che vince chi ha più fame e cattiveria, chi arriva primo sulla seconda palla. La Paganese ha affrontato così la gara di Catania e bisogna fare solo i complimenti alla nostra squadra, ma dimentichiamo subito la partita perchè sabato c’è il Potenza in uno scontro diretto, anche lì servirà un risultato posiivo. E’ la vittoria del gruppo, di uno staff che lavora 24 ore su 24. La dedichiamo al mister ed al suo staff. Ci servono ancora punti per tirarci fuori da questa situazione. Abbiamo anche la qualità, come dimostra il gol di Zanini. Bisogna lottare e non guardare a chi sta dietro di noi in classifica. E’ stata la prima vittoria fuori casa, togliendo il pareggio di Bari, Vibo e Taranto. Abbiamo dimostrato di avere i coglioni, ma pensiamo al Potenza adesso”.

