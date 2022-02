CATANIA SOCIAL – Da Monteagudo a Pellegrino, le reazioni rossazzurre dopo Castellammare

Alcune delle reazioni social dei rossazzurri dopo la bella vittoria di Castellammare di Stabia. Il difensore Juan Cruz Monteagudo, autore di una prestazione quasi perfetta, scrive: “Buona prestazione, vittoria +3 e clean sheet ⚔️💪🏻 Questa è la strada, lavoro di una squadra sempre unita! Continuiamo così”. La strada è quella giusta, ne è consapevole anche Pier Luigi Simonetti, decisivo nel match con la Juve Stabia grazie alla sua doppietta: “Avanti così. Tutti insieme ❤️💙 #✌🏻“.

Jean Freddi Greco, che ha servito gli assist vincenti, parla di “Grande prestazione di gruppo”, aggiungendo “Testa a sabato🔥“, pensando al prossimo impegno con la Virtus Francavilla. “Oltre tutto e tutti ❤️🐘💙“, scrive Kevin Biondi con gli hashtag “#quantotiamo #cataniaquantotiamo”. Il Direttore Sportivo Maurizio Pellegrino evidenzia come “Solo chi non l’ha vissuta, chi non la vive, e chi non vivrà questa maglia, NON POTRÀ MAI CAPIRE ❤️💙“, detto da colui che ha vissuto il Catania praticamente in tutte le sue sfumature, in qualità di calciatore, allenatore e dirigente.

