CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Prossimo impegno stagionale del Catania allo stadio “Angelo Massimino” contro la Virtus Francavilla, valevole per la 9/a giornata di ritorno del girone C di Serie C. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.62 e 2.75; la “X” tra 3.10 e 3.15; il “2” intorno a 2.53 e 2.62. Lo scenario è quello di un confronto che vede gli ospiti tendenzialmente favoriti per la conquista dei tre punti, forti di una classifica che li vede al terzo posto, ma nel contesto di una partita che si preannuncia abbastanza interessante e aperta a qualsiasi risultato. Il pareggio rappresenta l’esito meno probabile.

