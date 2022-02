EX ROSSAZZURRI – Mascara: “Asta deserta? Perso il primo set. Nodo Torre del Grifo da risolvere”

L’ex rossazzurro Giuseppe Mascara, nel corso della trasmissione ‘Unica Night’, in onda su TeleJonica, commenta la situazione estremamente delicata che attraversa il Catania. Ecco un estratto ripreso da TuttoCalcioCatania.com:

“Quando il Catania ha avuto una battuta d’arresto si è sempre rialzato portando a casa risultati importanti. Un incidente di percorso ci può stare, il Catania non ha demeritato contro il Picerno ma quando non sfrutti le occasioni create succede di perdere. Asta deserta? Può essere una strategia, magari chi vuole investire non si sente pronto alla prima chiamata. Finora i curatori hanno fatto un buon lavoro perchè tenere in vita il Catania non è facile. I primi ad essere dispiaciuti dell’asta andata deserta sono loro. Hanno perso il primo set, vedremo se ci saranno soggetti interessati all’acquisto, sicuramente i curatori spingono affinchè si arrivi a questa soluzione”.

“Quanti imprenditori abbiamo a Catania che si possono permettere 50-60 milioni da investire per stilare un piano orientato alla promozione in Serie A? Sapendo che i primi anni sono a perdere, soprattutto in C. C’è il nodo Torre del Grifo da risolvere. Secondo me rappresenta il punto forte della situazione. Se io porto il Catania e Torre del Grifo a livelli importanti, si può fare un certo tipo di discorso ma bisogna dialogare con il Credito Sportivo. In caso di radiazione, il Catania potrebbe anche non ripartire dalla D perchè attualmente c’è una società iscritta al campionato con sede legale a Catania (il Biancavilla, ndr)”.

