VERSO JUVE STABIA-CATANIA: Moro e Russini protagonisti all’andata

10 ottobre 2021. Nella sfida d’andata fra Catania e Juve Stabia, ebbero la meglio i rossazzurri allo stadio “Angelo Massimino” salendo a quota 10 punti e ottenendo la seconda vittoria consecutiva (seconda stagionale tra le mura amiche).

Grandissime emozioni nella prima frazione di gioco con i padroni di casa che dopo aver trovato il doppio vantaggio subiscono la rimonta ospite. Le Vespe si affacciano per prime nell’area di rigore avversaria con la conclusione dai 25 metri di Bentivegna che però si perde abbondantemente fuori (4’). 180” più tardi il Catania trova il vantaggio con il solito Luca Moro. Russini vince il contrasto con Tonucci permettendo a Moro di recuperare il pallone e di lanciarsi in campo aperto indirizzando la sfera nell’angolino basso alla sinistra di Sarri. Al 14’ l’Elefante raddoppia: splendida azione di ripartenza degli etnei sull’asse Piccolo-Albertini-Moro che consente al giovane centravanti di servire l’assist vincente per il facile tap-in di Russini.

Al 25’ gli ospiti accorciano le distanze con il colpo di testa di Eusepi che, pescato ottimamente da Berardocco, indirizza la sfera là dove il numero uno etneo non può arrivare. Poi è Panico a sfiorare il pari con un rasoterra sul secondo palo che però termina la propria corsa sul fondo. Al minuto 28 la Juve Stabia trova il 2-2. Azione in velocità delle vespe con Panico che, sul filo del fuorigioco, prende in controtempo la difesa etnea e serve a centro area il liberissimo Eusepi che, con grande freddezza, spiazza Sala siglando la doppietta personale.

Nei secondi 45 minuti il Catania si proietta in avanti alla ricerca del gol-vittoria. Il 3-2 è maturo, gli etnei fanno centro al 63′ con la stoccata vincente di Moro che, pur non calciando benissimo, trova la decisiva deviazione di un difensore gialloblu e sigla la sua seconda doppietta in campionato. Trascorso qualche istante è invece provvidenziale l’anticipo in angolo di Ropolo che impedisce ad Eusepi di calciare a rete (71’). L’ultima emozione degna di nota la regala Sala che in uscita sradica la sfera dai piedi di Panico vanificando un’ottima azione avversaria (75’). Conclusi i cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro che sancisce il terzo successo stagionale per la truppa di Baldini e rilancia le ambizioni del Catania.

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 7′ Moro, 14′ Russini, 24′ Eusepi, 28′ Eusepi, 63′ Moro

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Ercolani, Monteagudo, Pinto (40′ Ropolo); Rosaia, Cataldi (71′ Provenzano), Greco (89′ Claiton); Piccolo (45′ Ceccarelli), Moro, Russini (72′ Biondi).

A disp. di Baldini: Borriello, Pino, Zanchi, Maldonado, Izco, Sipos, Russotto.

JUVE STABIA (4-3-3): Sarri; Donati, Troest, Tonucci, Rizzo; Altobelli, Berardocco (72′ Evacuo), Scaccabarozzi (60′ Stoppa); Bentivegna (60′ Schiavi), Eusepi (82′ Lipari), Panico.

A disp. di Novellino: Russo, Lazzari, Esposito, Caldore, Davì, Guarracino, Squizzato, Della Pietra.

ARBITRO: Michele Giordano (Novara)

Assistenti: Davide Stringini (Avezzano) e Marco Carrelli (Campobasso)

Quarto ufficiale: Marco Emmanuele (Pisa)

NOTE: 5′ di recupero s.t.; 2′ di recupero p.t.

AMMONITI: Berardocco, Scaccabarozzi, Cataldi, Panico, Schiavi, Biondi, Ropolo

