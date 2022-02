FIDELIS ANDRIA-CATANIA (Video): quattro anni fa l’ultima vittoria del Catania al “Degli Ulivi”

4 Febbraio 2018. Quattro anni fa il Catania ottenne l’ultima vittoria sull’ostico campo della Fidelis Andria. Allo stadio “Degli Ulivi”, vittoria d’esperienza per i rossazzurri che nel secondo tempo scardinarono la difesa pugliese in avvio grazie a Ripa, abile a correggere di testa un cross di Porcino. La gara si mise in discesa quando Alessio Esposito stese con un fallaccio l’omonimo Mirko Esposito, con l’arbitro che giudicò l’intervento da rosso. Fidelis generosa ma il Catania non rischiò quasi nulla e, a dieci minuti dal termine, trovò il raddoppio: lancio di Porcino per Mazzarani, entrato da un minuto, controllo in area e piatto destro sotto la traversa. Nel finale di gara reazione d’orgoglio dei federiciani che andarono due volte vicini al gol, prima con un gran tiro da fuori di Longo, poi con un colpo di testa di Scaringella, sul quale si superò Pisseri.

HIGHLIGHTS PARTITA (fonte canale Youtube Tele Sveva)

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 53′ Ripa, 78′ Mazzarani

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Cilli; Celli, Quinto, Tiritiello; Di Cosmo (66′ Longo), Piccinni (84′ Scalera), Matera, Esposito, Lobosco (76′ Lancini); Lattanzio (76′ Taurino), Croce (76′ Scaringella).

A disp. di Papagni: Maurantonio, Borraccino, Tartaglia, Colella, Cappiello, Ippedico, Liguori.

CATANIA (3-5-2): Pisseri; Aya, Tedeschi, Blondett; Esposito (84′ Semenzato), Biagianti (62′ Rizzo), Lodi, Fornito (77′ Mazzarani), Porcino; Ripa (77′ Barisic), Curiale.

A disp. di Lucarelli: Martinez, Brodic, Bucolo, Manneh, Di Grazia, Bogdan.

ARBITRO: Vincenzo Fiorini (Frosinone);

Assistenti: Felice Sante Marinenza (L’Aquila) e Thomas Ruggieri (Pescara).

NOTE: spettatori 2.271 di cui paganti 1.940 per un incasso di € 19.970,50; 5′ di recupero secondo tempo; 0′ di recupero primo tempo; osservato minuto di raccoglimento in memoria dell’ex C.T dell’Italia Azeglio Vicini.

AMMONITI: Blondett, Croce

ESPULSO: Esposito

