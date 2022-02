SERIE C: le ufficialità di mercato degli ultimi giorni nel girone C

Come si sono mosse sul mercato invernale le società di Serie C girone C negli ultimi giorni.

La Paganese comunica la risoluzione del legame contrattuale con il calciatore Edoardo Bianchi e di avere raggiunto l’accordo con la Lucchese per il passaggio in prestito fino a giugno del centrocampista Nicholas Bensaja. Il Picerno ufficializza l’ingaggio dell’attaccante Giacomo Parigi, che arriva dal Campobasso in prestito con diritto d’opzione in favore dei lucani. Il Messina preleva a titolo temporaneo dal Teramo il difensore centrale Daniele Trasciani. I giallorossi tesserano, inoltre, il centrocampista centrale classe 2002 della Fidelis Andria Nicola Dipinto. Torna a Messina il portiere Leonardo Caruso, arriva dal Seregno a titolo definitivo. Nella sponda giallorossa della Sicilia approdano anche l’esperto centravanti Federico Piovaccari, fresco di risoluzione con la Paganese (club che a sua volta risolve il contratto con Alessandro Curci per motivi personali), il 29enne difensore Vincenzo Camilleri ed il 34enne centrocampista Giuseppe Statella.

Antonio Natalucci, esterno di centrocampo della Triestina, firma con il Monopoli (definitivo) fino a giugno. Rimangono in prestito al Catania Jean Freddi Greco e Luca Moro, ceduti rispettivamente dal Pordenone al Vicenza e dal Padova al Sassuolo. Rossazzurri che cedono, a titolo definitivo, il portiere Francesco Borriello al Parma e, in prestito, i calciatori Federico Aquino e Carmelo Limonelli al Giarre. La Vibonese cede il mediano Giorgio Tumbarello alla Lucchese e preleva in prestito dai toscani Matteo Panati. I calabresi, inoltre, acquistano dal Mantova l’attaccante classe 1997 scuola Juventus Claudio Zappa, la punta Davis Curiale ed il mediano Urban Zibert. Si trasferisce a titolo definitivo dalla Vibonese alla Fidelis Andria l’attaccante Lorenzo Sorrentino.

L’Avellino ufficializza l’acquisizione a titolo temporaneo del difensore della Fiorentina Lorenzo Chiti. Colpo di mercato messo a segno dal Bari: arrivato a titolo temporaneo dal Pescara, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, l’attaccante Cristian Galano. Bari che, poi, risolve consensualmente il contratto con Davide Di Gennaro, prende in prestito dal Pordenone il centrocampista Gianvito Misuraca e cede con la stessa formula Cristian Andreoni ai friulani. Il Foggia tessera il calciatore uruguaiano con passaporto italiano Fabrizio Buschiazzo (definitivo) e si assicura dal Latina l’intera proprietà del cartellino del terzino sinistro Giuseppe Nicolao. L’attaccante classe ’93 Elio De Silvestro è un nuovo giocatore della Juve Stabia, dopo avere giocato nella prima parte di stagione al Grosseto.

Giunge in prestito dal Pisa, direzione Monopoli, il centrocampista scuola Genoa Alessandro Quaini. Va al Monopoli anche il difensore della Casertana Francesco Pambianchi (definitivo). Il Taranto prende in prestito dal Perugia Kalifa Manneh. Saluta Catanzaro l’esterno sinistro Antonio Porcino, diretto alla Reggiana a titolo definitivo. Potenza che si aggiudica il capocannoniere dello scorso campionato con la Casertana, la punta Luigi Cuppone. La Fidelis Andria raggiunge l’accordo per l’arrivo a titolo temporaneo dalla Pistoiese del giovane portiere Federico Donini. Nel contempo la società biancazzurra ha ufficializzato le cessioni a titolo definitivo del difensore Andrea Venturini alla Pistoiese ed il rientro al Pisa dell’attaccante Thomas Alberti.

