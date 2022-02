VERSO FIDELIS ANDRIA-CATANIA: il febbraio rossazzurro prende il via con una trasferta insidiosa

Sette partite in venticinque giorni. Il Catania è atteso da un autentico tour de force nel percorso che porta alla fase conclusiva del campionato. Si inizia mercoledì 2 febbraio alle ore 14:30 allo stadio “degli Ulivi” di Andria, campo storicamente avverso ai colori rossazzurri che qui si sono imposti soltanto in due circostanze: nel 1990 e nel 2018.

Il match in terra federiciana mette in palio punti fondamentali in ottica salvezza, dal momento che i padroni di casa occupano il penultimo posto in graduatoria con 17 punti e gli etnei stazionano al di sopra della linea di galleggiamento attendendo il pronunciamento del Tribunale Federale Nazionale sul secondo deferimento per inadempienze amministrative.

C’è da costruire un percorso tecnico che porti ad una comoda salvezza e nel frattempo attendere l’11 febbraio per l’asta giudiziaria del ramo d’azienda sportivo. La città freme, c’è voglia di ripartire dopo anni difficili auspicando il rilancio calcistico. Baldini punta a chiudere brillantemente la stagione, centrando l’obiettivo sportivo minimo della permanenza in Serie C attraverso un gioco divertente e la valorizzazione dei giovani.

La sconfitta di domenica con il Catanzaro ha messo a nudo tutti i limiti della compagine etnea, con errori sia difensivi che offensivi ad incidere sulla prestazione di squadra. Ad Andria tornerà Pinto dopo il turno squalifica, laddove i tanti impegni ravvicinati potrebbero indurre Baldini ad applicare un leggero turn-over in una gara che si annuncia insidiosa.

Acque agitate invece sul fronte andriese, con Ciro Ginestra sollevato dall’incarico alla vigilia del match e una situazione di classifica deficitaria che obbliga la squadra ad invertire la rotta. Tra le fila pugliesi militano l’attaccante Matteo Di Piazza (60 presenze e 19 reti in rossazzurro tra il 2019 e il 2021) e il terzino sinistro Leonardo Nunzella (33 presenze e 2 reti nel 2015-16), tuttavia quest’ultimo non sarà della partita al pari dell’estremo difensore Vandelli.

