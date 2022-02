JUVE STABIA-CATANIA: arbitra Galipò di Firenze, un precedente con le Vespe

Sono stati designati gli arbitri per l’8/a giornata di ritorno di Serie C. Juve Stabia-Catania, valevole per il girone C, sarà diretta dal sig. Simone Galipo’ (Firenze) coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Giorgi (Legnano) e Mattia Regattieri (Finale Emilia). Quarto ufficiale Matteo Canci (Carrara). Nessun precedente da direttore di gara con il Catania per il “fischietto”, uno con le Vespe: lo 0-0 maturato a Castellammare di Stabia il 18 settembre scorso in campionato.

