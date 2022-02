JUVE STABIA-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Prossimo impegno stagionale del Catania allo stadio “Romeo Menti” contro la Juve Stabia, valevole per l’8/a giornata di ritorno del girone C di Serie C. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.10 e 2.25; la “X” tra 3.40 e 3.55; il “2” intorno a 2.75 e 3.10. Lo scenario è quello di un confronto che vede i padroni di casa leggermente favoriti, potendo sfruttare il vantaggio di giocare tra le mura amiche. L’eventuale successo del Catania è comunque quotato ad un valore di poco superiore rispetto al segno “1”, nonostante i rossazzurri siano alle prese con i gravi problemi societari. Il pareggio rappresenta l’esito meno probabile dell’incontro.

