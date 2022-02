JUVE STABIA-CATANIA: Sky trasmetterà l’incontro

Si rende noto che, tra le gare della 8/a giornata di ritorno del campionato di Serie C che verranno trasmesse in diretta televisiva su SKY in modalità pay, mediante piattaforma satellitare e digitale terrestre, figura anche Juve Stabia-Catania. Il match è in programma martedì 15 febbraio allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia con fischio d’inizio alle ore 14:30. Oltre alla diretta su Eleven Sports in modalità OTT, partita visibile su Sky Sport Calcio – Sky Sport 251 (Satellitare), Sky Sport Calcio (Digitale Terrestre) e 196sports (solo per i residenti all’estero).

