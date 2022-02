LA SICILIA – Albertini: “Diamo valore al campionato, spero nell’aiuto del grande pubblico”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il laterale destro Alessandro Albertini, autore del secondo gol stagionale domenica a Torre del Greco, attraversa un momento favorevole. Abbiamo estrapolato alcune dichiarazioni dal quotidiano locale: “Dopo il Covid a settembre c’è voluto tanto per riprendere forze e forma fisica. Si erano stabilite gerarchie, c’era Calapai davanti a me, andato via lui ho avuto più spazio. Ho sempre rispettato le scelte, sono un professionista. Rivincita dopo le critiche contro il Catanzaro? Sono arrabbiato con me stesso per quella svista, non giocai una gara disastrosa ma l’errore c’è stato. Spero di essermi rifatto, vivo un momento di forma fisica e mentale che mi stimola a fare meglio. La squadra? Siamo da settimo, ottavo posto. Abbiamo perso gare per errori nostri, giocatori per strada, ma siamo sempre rimasti solidi e concentrati. Pensiamo al campo sperando in un futuro per tutti. Lo meritiamo i tifosi, noi giocatori. Dopo una stagione travagliata dobbiamo dare valore al campionato e lanciarci il prossimo anno. Spero che il grande pubblico ci dia una mano tornando allo stadio”.

