LA SICILIA: asta competitiva e penalizzazione, sette giorni decisivi

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

I prossimi saranno sette giorni di grande intensità emotiva per gli appuntamenti in Tribunale: venerdì l’asta competitiva che riguarda l’acquisto del ramo calcistico aziendale. Non trapelano indiscrezioni a riguardo, ma la formula indicata non prevede passaggi in pubblico, bensì offerte da far pervenire direttamente con documentazioni e pec senza tanti proclami. La città spera che ci sia una società forte intenzionata a rilevare a rilanciare il calcio catanese, anche perchè i giocatori stanno facendo di tutto per salvare il titolo sportivo sul campo. Il 15 il Tribunale Federale Nazionale si riunirà per discutere e, quasi certamente, infliggere il -4 in graduatoria per stipendi pagati in ritardo dalla Sigi. Momento delicato e decisivo per il Catania, in questo contesto s’inserisce pure l’impegno contro il Picerno.

