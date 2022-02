LA SICILIA: Catania allo sbando, urgente uscire da un limbo che sta uccidendo la città

Nell’edizione online del quotidiano La Sicilia si riflette sul grave stato di disagio che vive la città dell’Elefante. “Catania è allo sbando, ferma al palo, bloccata nei suoi gangli nevralgici – si legge – La “sospensione” del sindaco Pogliese comporta, a catena, una serie di conseguenze deleterie. Gli assessorati, giocoforza, sono in stand by (chi decide cosa?), il Consiglio comunale arranca e intanto la crisi economica morde, il Covid non dà ancora tregua, il sogno di una ritrovata normalità si allontana giorno dopo giorno”.

Viene posto in evidenza come il fatto di “perdere anche il treno della ripartenza (e quindi le risorse vitali del Pnrr) sarebbe esiziale e inaccettabile per la decima città d’Italia”. Chiaramente “questa aura di incertezza annebbia i contorni di ogni cosa, questo stare sulla graticola rischia di “bruciare” quel poco o tanto di buono che è stato fatto per rimettersi in riga”.

È il momento di “decidere cosa fare di questa città prima di perderla per sempre. In questo senso la vicenda Pfizer è emblematica perché, a supporto della battaglia di lavoratori e sindacati, dovrebbe esserci un’amministrazione forte e determinata. Così come è indicativa l’agonia del Catania calcio, scrigno di passioni destinate a spegnersi.

Quindi fate presto, se potete. Questo limbo ci sta uccidendo”.

