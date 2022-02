LA SICILIA: “Il Catania degli uomini veri è strabiliante. Verrà prorogato l’esercizio provvisorio?”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Il Catania degli ‘uomini veri’ è strabiliante. Arriva un altro -2, ma sul campo matura il 2-0″, titola il quotidiano locale. “Tensione e reazione”, aggiunge. “Incassata la notizia della penalizzazione la squadra accetta la lotta e domina la Juve Stabia in ogni reparto. Simonetti firma la doppietta: indiscrezioni su un compratore?”.

Viene rilevato che “sarebbe un delitto far finire la stagione il 28 febbraio, senza un compratore, con la squadra accompagnata solo dall’affetto dei tifosi e da un orgoglio e una dedizione fuori dagli schemi non solo calcistici”. “Il Catania si tappa le orecchie, accelera sulle fasce, gestisce palla a terra il gioco a centrocampo, segna e protegge la propria porta. Spreca anche tre o quattro occasioni che avrebbero umiliato oltremodo uno Stabia lento, senza idee, in piena crisi d’identità”. In merito alla possibile esistenza di un compratore, “sembra che qualcosa si muova ma la Federalcalcio pretende requisiti di onorabilità e il Tribunale chiede certezze. L’esercizio provvisorio potrebbe essere prorogato di un mese per rilanciare un bando che consenta a chi vuole entrare di farsi avanti una volta per tutte”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***