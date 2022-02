LA SICILIA: lottare con orgoglio non basta. Rischio precipizio, ma la squadra non vuole cedere

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Il Catania lotta con orgoglio, ma non basta. Reginaldo-gol, al Massimino passa il Picerno”. Titola così il quotidiano locale che aggiunge: “Pressione continua. Piccolo, Simonetti, Sipos e Moro sfiorano il pari ma il pallone non entra e gli ospiti firmano un successo storico”. A proposito della sconfitta casalinga con il Picerno, all’interno si legge anche che “non si poteva chiedere di meglio alla squadra, visti gli sviluppi drammatici delle ore precedenti. E i lbello è che il Catania non avrà la possibilità di riflettere, di rifiatare. Martedì dovrà raggiungere in bus Castellammare di Stabia per il turno infrasettimanale, sabato sarà ancora in casa per ricevere la Virtus Francavilla. Pochi allenamenti, molte sedute di natura psicologica. Baldini non vuole mollare, lo ha detto e lo ripeterà. Pellegrino ha invito tutti a rimanere concentrati. I ragazzi hanno dato il possibile. Ma è certo che, adesso, si spalanca un baratro e la squadra è già dentro. Rischia di precipitare, ma non vuole cedere. Che brutta situazione. Chi l’avrebbe immaginato?”.

