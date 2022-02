LA VECCHIA: “Questo Catania meriterebbe i playoff, non ho mai temuto i playout”

Tino La Vecchia – tifoso del Catania, scrittore ed opinionista – è intervenuto nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television per commentare le ultime vicende della squadra etnea. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“Sabato mi sono chiesto chi fosse al terzo posto, la Virtus Francavilla o il Catania? I pugliesi venivano da 8 risultati utili consecutivi con 6 vittorie e 2 pareggi. Il Catania ha dominato l’intera gara. Non ho mai temuto che il Catania potesse essere risucchiato in zona playout. Il Catania non ha nulla a che spartire con le squadre che occupano quelle posizioni. Basterà non sottovalutare la gara con la Paganese e vincerla per chiudere definitivamente il discorso salvezza. La Paganese restebbe a 26 punti, il Catania andrebbe a 36 e brucia il ko interno col Picerno perchè, se avesse vinto, la squadra di Baldini sarebbe ora in piena zona playoff ma non è detto che non riesca a recuperare. Per la prima volta in stagione, inoltre, non ha subito reti in due gare consecutive. Questo fa ben sperare anche perchè c’è un attacco che risponde, lo abbiamo visto nella bellissima azione che ha portato in rete Biondi, ed il Catania è dietro solamente al Bari per numero di gol all’attivo. Speriamo che con la Paganese il Catania possa conseguire un’altra vittoria per pensare di acciuffare quei playoff che la squadra meriterebbe per il gioco espresso durante la stagione, come li meriterebbero i tifosi”.

