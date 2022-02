MERCATO: Marcucci alla Pistoiese, il Catania lo aveva cercato prima di virare su Simonetti

Il Catania aveva sondato il terreno per il regista di centrocampo Andrea Marcucci, di proprietà della Reggina e che in questa prima parte di stagione ha militato tra le fila del Latina. Un interesse non troppo convinto, alla fine mister Francesco Baldini ha preferito puntare su un mediano allenato nella Roma Under 17 con caratteristiche diverse, in primis la duttilità: Pier Luigi Simonetti, capace di ricoprire tutti i ruoli in mezzo al campo e, all’occorrenza, giostrare come terzino. Marcucci, in ogni caso, ha cambiato casacca trasferendosi in prestito alla Pistoiese, squadra del girone B di Serie C in piena corsa per evitare la retrocessione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***