LUTTO NEL CALCIO: si spegne l’ex patron del Palermo Zamparini

Calcio in lutto per la scomparsa di Maurizio Zamparini, storico ex patron del Palermo Calcio, morto all’età di 80 anni. A dicembre fu ricoverato all’ospedale di Udine dove era stato operato per peritonite prima di essere dimesso e rimandato a casa. Le sue condizioni, però, si sono aggravate negli ultimi giorni conducendolo al decesso. Lascia quattro figli, Silvana, Greta, Andrea e Diego avuti dalla prima moglie. Nell’ottobre scorso aveva perso per un malore improvviso il figlio 22enne Armando, ritrovato senza vita nella sua casa di Londra.

