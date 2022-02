MERCATO: Sipos, determinante la volontà del giocatore di restare. Il riscatto passa da una nuova società

Se Leon Sipos non si è mosso da Catania nella sessione invernale del calciomercato, il merito è attribuibile anche al giocatore che non ha manifestato l’intenzione di lasciare Catania. Lui che è riconoscente al club rossazzurro per averlo fatto esordire nel calcio italiano, avendo siglato finora quattro reti. Sipos spese parole d’elogio per la città ed espresse la volontà di restare anche nel post partita del derby pareggiato a Messina proprio grazie ad un suo gol, dichiarando: “Mi piacerebbe rimanere perchè mi piace la squadra, mi piacciono l’atmosfera che si respira, la città. Ma anche la cucina siciliana, mamma mia (ride, ndr). Molto buona davvero”. Negli ultimi giorni di mercato più di una società si fecero avanti. In particolare il Siena, provando a giocarsi la carta della presenza nella struttura dirigenziale bianconera del Direttore Sportivo Giuseppe Cannella, il quale fece da intermediario proprio nella trattativa per la cessione in prestito al Catania del centravanti in estate. Il Siena ha fatto più di un tentativo, non riuscendo nell’intento ha tesserato l’esperto Matteo Ardemagni. Adesso che Sipos non si è mosso da Catania, c’è la possibilità che il club rossazzurro eserciti a fine campionato l’opzione per il riscatto del cartellino del ragazzo appartenente allo Spartaks Jurmala. Servirebbe un esborso di circa 200mila euro. Il futuro, naturalmente, passerà da una nuova società che, si spera, possa insediarsi questo mese per rilanciare le ambizioni del Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***