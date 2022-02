MORO: gol stagionali, sempre più vicino ai grandi bomber Spinesi e Romano

Luca Moro sempre più protagonista in Serie C consolidando la vetta della classifica marcatori. 21 reti finora in rossazzurro. Numeri importanti con una media realizzativa di un gol ogni 78 minuti per il giocatore di proprietà del Sassuolo.

Nella storia del Catania, dalla nascita della Società Sportiva Catania ai giorni nostri e tenendo conto delle reti siglate esclusivamente nelle singole annate ed in gare di campionato, Moro ha scavalcato Giampietro Spagnolo (1975) ed eguagliato il numero di gol di Ercole Bodini che contribuì in maniera decisiva alla promozione in B risalente al 1934. Il calciatore patavino è ora il terzo attaccante più prolifico alle spalle di Gionatha Spinesi, grande protagonista dello storico ritorno dei rossazzurri in A nel 2006 con 23 marcature, e del bomber Marco Romano, capace di realizzare ben 26 reti in 17 partite nel lontano torneo di Serie C 1942/43.

26 GOL Marco Romano – 1942/43

23 GOL Gionatha Spinesi – 2005/06

21 GOL Luca Moro – 2021/22; Ercole Bodini – 1933/34

20 GOL Giampietro Spagnolo – 1974/75

19 GOL Giuseppe Mosca – 1994/95

18 GOL Eddy Baggio – 2001/02; Engelbert Koenig – 1941/42; Emanuele Calaiò – 2014/15; Arnaldo Cadei – 1947/48

17 GOL Gionatha Spinesi – 2006/07

16 GOL Nicolò Nicolosi – 1935/36

15 GOL Gonzalo Bergessio – 2012/13; Davis Curiale – 2017/18; Michele Manenti – 1953/54; Guido Klein – 1950/51; Ettore Brossi – 1935/36; Piero Cini – 1931/32; Antonino Belnome – 1993/94

14 GOL Luca Moro – 2021/22; Nicolò Nicolosi – 1932/33

13 GOL Luis Oliveira – 2003/04; Giuseppe Mascara – 2003/04; Luis Oliveira – 2002/03; Tiziano D’Isidoro 1996/97; Aquilino Bonfanti – 1969/70; Carlo Facchin – 1964/65; Guido Klein – 1951/52

