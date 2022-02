CALCIO IN PROVINCIA: Acireale, Lodi protagonista. Giarre, cuore e orgoglio. Motta, ritorno in vetta. Viagrande ko

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

In Serie D Acireale corsaro contro il Rende al “Lorenzon”. Lo 0-2 finale porta le firme di Russo e Lodi, andati a segno nel primo tempo. Grande protagonista l’ex centrocampista del Catania che prima, su azione da calcio d’angolo, recapita a Russo il pallone che consente ai granata di sbloccare il risultato, poi sorprende il portiere calabrese con un pregevole tiro a giro. Non va altrettanto bene per il Paternò, che deve accontentarsi di un pari a Troina. Al 60′ trova la via del gol con Rizzo ma si fa raggiungere dai locali con Denkovski e, nel finale, spreca un calcio di rigore calciato da Mascari e respinto da Faccioli. Sorride il Biancavilla che, tra le mura amiche, archivia la pratica Portici piegando di misura le resistenze dell’avversario grazie alla realizzazione di Santapaola al 10′ del primo tempo. Vince 1-0 anche un Giarre tutto cuore e orgoglio. I ragazzi di Cacciola trovano il gol che vale tre punti fondamentali con Arcidiacono al minuto 82. Nel finale gli ospiti protestano per la mancata concessione di un rigore. Rissa in campo tra le due squadre, ne fanno le spese Porcaro e Schiavi che vengono espulsi.

In Eccellenza girone B niente da fare per il Viagrande, sconfitto dall’Igea a Barcellona per 2-0: marcatori Lucarelli e Assenzio. Turno di riposo per l’Acicatena, rinviata la disputa di Atletico Catania-Real Siracusa per casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra etneo.

Scendendo di categoria, in Promozione girone C scoppiettante 2-3 nel confronto San Gregorio-Motta. Al 38′ Keita risponde al momentaneo vantaggio mottese causato dall’autogol di Rubino, poi Maesano (52′) sigla l’1-2, al 77′ Sinatra su rigore cala il tris e, al 90′, Porras di testa rende meno amara la sconfitta per la sua squadra. Con questo risultato il Motta ritorna in vetta insieme alla Leonfortese – vittoriosa a Belpasso per 0-1 in virtù del gol di Meta nella ripresa – approfittando dello 0-0 rimediato dal Real Aci a Mascalucia contro l’Atletico 1994. Non si fanno male Gymnica Scordia e Ciclope Bronte, con Scafiti e Milazzo a segno per il definitivo 1-1. Bene il Misterbianco che s’impone sul campo dell’Armerina per effetto della doppietta di Fisichella (0-2). Un rigore di Cerasuolo regala i tre punti al Lavinaio, di scena contro il Don Bosco (1-0), mentre il Calatabiano è costretto ad inchinarsi al cospetto dell’Atletico Nissa, che trova il successo con il gol di Vaccaro al minuto 80 (1-0).

Nel girone D, invece, non si è disputato l’atteso derby del Calatino fra la capolista Mazzarrone e lo Sporting Eubea, a seguito di alcuni casi di Covid registrati nei giorni scorsi.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Gelbison 46 Lamezia Terme 41 Cavese 41 Acireale 40 Paternò 34 Cittanova 30 Licata 30 Santa Maria 29 Portici 27 Sant’Agata 27 San Luca 25 Sancataldese 25 Trapani 23 Rende 21 Real Aversa 21 Castrovillari 18 Giarre 12 Biancavilla 11 Troina (-6) 10

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Igea 42 Ragusa 42 Jonica 36 Carlentini 31 Siracusa 27 Taormina 26 Nebros 24 Palazzolo 22 Leonzio 19 Acicatena 18 Virtus Ispica (-1) 16 Real Siracusa Belvedere 14 Santa Croce 10 Viagrande 9 Atletico Catania (-2) -2

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C

F.C. Motta 37 Leonfortese 37 Real Aci 36 Atletico 1994 31 Atletico Nissa 23 Gymnica Scordia 23 Belpasso 20 Misterbianco 18 Ciclope Bronte 16 Don Bosco 14 San Gregorio 13 Armerina 11 Club Sportivo Lavinaio 10 Calatabiano 8

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D

Mazzarrone 35 Comiso 29 Modica 28 Gela 25 Frigintini 25 Priolo Gargallo 25 Sporting Eubea 23 Vittoria 21 Pro Ragusa 18 Canicattini 14 Avola 13 RG 12 Megara 11 Scicli 9

