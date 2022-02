PAROLA AI TIFOSI: “Dispiacere e amarezza, speriamo che entro il 28 febbraio succeda qualcosa”

Nelle scorse ore abbiamo riportato alcune delle esternazioni dei tifosi via social, dopo che l’asta fallimentare è andata deserta. Il Quotidiano di Sicilia ha sentito un paio di tifosi rossazzurri che, all’esterno del Tribunale, speravano di ricevere notizie confortanti. Queste alcune delle dichiarazioni più significative raccolte: “La prima asta va sempre deserta. Imprenditori catanesi, dove siete? Fatevi vedere. Perchè Catania merita. Adesso tutti allo stadio. I veri sostenitori si vedono nei momenti difficili, come quando fu organizzato un corteo di 20mila persone contro Matarrese. Siamo dispiaciuti, amareggiati, ma dobbiamo scendere in campo sempre per vincere. I ragazzi ce la metteranno tutta. Ormai andiamo fino in fondo e vediamo poi chi resta, ci guarderemo in faccia. Speriamo che entro il 28 febbraio succeda qualcosa”.

