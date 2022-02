CATANIA-PICERNO: probabili formazioni in vista del match

Le probabili formazioni del match Catania-Picerno, valevole per la 26ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma oggi allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle ore 17:30.

Sul fronte etneo si va verso la conferma di buona parte dello schieramento iniziale di domenica scorsa a Torre del Greco. L’allenatore in seconda Luciano Mularoni prenderà il posto dello squalificato mister Baldini in panchina. Nel 4-3-3 di partenza, davanti a Sala agirebbero Albertini, Monteagudo, Lorenzini e Pinto, con Rosaia, Provenzano e Greco a centrocampo e Biondi, Moro e Russini in avanti. Claiton, Zanchi, Simonetti, Izco e Russotto le principali alternative. Nella lista dei 24 convocati di mister Mularoni è assente Cataldi per squalifica.

Il Picerno allenato dall’ex centrocampista di Verona e Bologna Leonardo Colucci dovrebbe schierarsi in campo con Viscovo a protezione dei legni, linea difensiva a quattro composta da Finizio, De Franco, Allegretto e Guerra, Pitarresi e Dettori in mezzo, De Cristofaro e D’Angelo esterni alti con Reginaldo dietro Parigi (modulo 4-2-3-1). Non convocati gli infortunati Albadoro, Senesi e Ferrani.

La direzione di gara è affidata all’arbitro Bonacina della sezione AIA di Bergamo, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Valletta di Napoli e Moroni di Treviglio e dal IV ufficiale Moretti di Como. Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2 Catania e provincia).

