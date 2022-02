PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Date una società a questi meravigliosi ragazzi e nuova speranza alla tifoseria”

I Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, lanciano via social un appello forte e chiaro alla classe imprenditoriale locale affinchè salvino il calcio a Catania. Garantendo un presente ed un futuro ad una squadra che continuare a dare tutto sul rettangolo di gioco:

“Non può finire adesso, non può finire così. Non per mano di una banda di incapaci a gestire una società sportiva, non per l’ignavia di una classe imprenditoriale brava a parole ma ancora più brava a nascondersi e saltare fuori al momento più propizio per le loro tasche. Non per colpa di una classe politica così bassamente inconsistente. Questi ragazzi stanno dando lezioni di orgoglio, caparbietà e voglia di non mollare a tutti quelli sopracitati. Questi ragazzi meritano attenzione ed investimenti. Meritano il coraggio di qualcuno nello sposare il progetto rinascita del Catania. Questi ragazzi e i lavoratori che gravitano attorno e nel Catania, meritano la tutela delle istituzioni”.

“Chi non capisce che comprando il Catania compra non solo un ramo d’azienda, ma compra la possibilità di fare calcio in una determinata maniera, compra la possibilità di regalare al popolo rossazzurro ancora un’egida da difendere, con cui identificarsi e per cui lottare. Non ci crediamo che non venga capito. Non ci crediamo che a Catania non esistano imprenditori facoltosi che anche senza ausilio di compari di ventura, possano salvare la più grande storia sportiva della città, ivi compreso il suo futuro. Ci rifiutiamo di credere che per forza bisogna passare da cordate, triumvirati e accozzaglie similari. Piuttosto che si dica chiaro e tondo che interessa solo prendere a zero, fregandosene di relative conseguenze”.

“Ma non vi bolle il sangue a vedere questi ragazzi compiere questo miracolo dopo tutto quello che hanno passato? Ma non vi prudono le mani a star fermi e non provare a lenire le sofferenze attuali di una intera tifoseria ed evitare sofferenze future? C’è un miracolo da compiere fuori dal campo che possa essere da corollario del miracolo che stanno compiendo i ragazzi sul rettangolo verde. I prezzi sono modici, le modalità dirette, i tempi seppur stretti ci sono, solo la volontà manca. Voglia di esporsi, di avere il coraggio imprenditoriale, i soldi molti di voi li hanno e pure in abbondanza. E l’aggravante che vi si può ascrivere è che sapete benissimo che, se saputa amministrare con mestiere, la macchina Catania vi può portare soddisfazioni belle grosse, economiche e non. E allora perché aspettare per forza? Vi piace essere ignavi? Datevi una mossa e date una società a questi meravigliosi ragazzi e date nuova speranza a tutta la tifoseria. Siate padroni del futuro, non opportunisti d’affari”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***