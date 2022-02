SERIE C – Ganz (Lecco): “Complimenti Moro, fare così tanti gol non capita a tutti”

Simone Andrea Ganz, attaccante di proprietà dell’Ascoli ora in prestito al Lecco e figlio dell’ex calciatore professionista e allenatore Maurizio Ganz, ha fatto da uomo copertina per il girone “A” di Serie C durante la presentazione ufficiale della Digital Collection Panini di Serie C. Ne ha approfittato per complimentarsi con il bomber attualmente in forza al Catania Luca Moro. Ecco quanto evidenziato da leccochannelnews.it: “A Luca Moro devo fare i complimenti, perché fare così tanti gol non capita a tutti. Gli auguro di continuare così, del resto per un attaccante conta buttarla dentro, io l’ho avuto in casa un professionista con 21 anni di carriera”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***