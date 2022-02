SERIE C: la Vibonese cambia guida tecnica, torna Orlandi

Avventura al capolinea per Gaetano D’Agostino sulla panchina della Vibonese. L’allenatore paga l’ultimo posto in classifica e l’ennesima sconfitta dei rossoblu in campionato, il Presidente Pippo Caffo non si dà per vinto e confida in Nevio Orlandi. E’ stata affidata a lui la guida tecnica della squadra calabrese. Sarà coadiuvato da Francesco Modesto, in qualità di vice allenatore e dai confermati Salvatore Periti, preparatore dei portieri e Roberto Bruni, preparatore atletico. Per Orlandi si tratta di un ritorno a Vibo Valentia dopo quasi tre anni dall’ultima volta.

